На Сумщине в результате российских обстрелов погибла пожилая женщина

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Сегодня к сожалению, мы потеряли мирную жительницу Сумщины. В результате артобстрела с 15.07 до 15.40 по с. Павловка Белопольской громады (20 прилетов) и попадания снаряда в частный жилой дом погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения", - пишет ОВА.

Во вторник, 7 февраля, россияне обстреляли Краснопольскую, Юнаковскую, Белопольскую, Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую, Шалыгинскую и Глуховскую громады.

За день в Сумской области зафиксировано 125 прилетов. На украинские территории россияне также сбросили с БПЛА 3 взрывных устройства, и осуществили 1 пулеметную очередь.

Краснопольскую громаду россияне обстреляли из минометов, предположительно калибра 120 мм, известно о 20 прилетах. Зноб-Новгородская громада: совершен обстрел, вероятно АГС – 21 прилет.

"Белопольскоя громада: кроме минометного обстрела по с. Павловка, зафиксирован сброс с БПЛА 2 боеприпасов (типа ВОГ) на территорию общины. Также производился минометный обстрел в другом селе громады - 11 прилетов", - пишет ОВА.

По городу Середина-Буда россияне сбросили с БПЛА взрывное устройство (типа ВОГ 25 П), которое не разорвалось. Юношеская громада: враг бил из минометов по территории общины – 8 прилетов, а затем еще 18.

"Шалигинская громада: россияне сбросили на территорию 7 мин, а также произвели обстрел из стрелкового вооружения (1 очередь из крупнокалиберного пулемета). Глуховская громада: был минометный обстрел - 17 мин прилетело на территорию", - говорится в отчете.