На Сумщине в результате обстрелов повреждены жилые дома. Есть раненые
В среду, 26 апреля, российский агрессор обстрелял 5 пограничных громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Террористы нанесли удары по территории Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской громад. РФ использовала минометы, артиллерию и АГС. Известно о 100 прилетах.
Российский вертолет выпустил 4 неуправляемые ракеты по населенному пункту Середино-Буда. В результате повреждены четыре жилых дома.
В Эсманской громаде повреждены жилой дом и дворовые строения после ударов из миномета.
На Юнаковскою громаду террористы сбросили 18 мин. Ранения получили двое жителей села Басовка. Раненые доставлены в больницу.
"Кроме того, на территории общества подорвался на минитрактор. В результате взрыва в тракторе повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист телесных повреждений не получил", - рассказали в ОВА.
Жилые дома также были повреждены в Шалыгинской громаде.
- 26 апреля войска России били по городу Дружковка Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч" и ракетами С-300, ранены трое правоохранителей.
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