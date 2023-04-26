На Сумщине в результате обстрелов повреждены жилые дома. Есть раненые

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Террористы нанесли удары по территории Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской громад. РФ использовала минометы, артиллерию и АГС. Известно о 100 прилетах.

Российский вертолет выпустил 4 неуправляемые ракеты по населенному пункту Середино-Буда. В результате повреждены четыре жилых дома.

В Эсманской громаде повреждены жилой дом и дворовые строения после ударов из миномета.

На Юнаковскою громаду террористы сбросили 18 мин. Ранения получили двое жителей села Басовка. Раненые доставлены в больницу.

"Кроме того, на территории общества подорвался на минитрактор. В результате взрыва в тракторе повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист телесных повреждений не получил", - рассказали в ОВА.

Жилые дома также были повреждены в Шалыгинской громаде.