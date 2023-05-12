На Сумщине в результате обстрела разрушен автомобильный мост
В четверг, 11 мая, в Сумской области прогремело более 80 взрывов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские террористы совершили за день 17 обстрелов приграничья. Били по населенным пунктам Зноб-Новгородской, Эсманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской и Великописаревской громад.
В результате одного из обстрелов разрушен мост на автодороге местного значения в Зноб-Новгородской громаде. Также повреждены 2 частных жилых дома.
РФ использовала для ударов артиллерию, минометы, гранатометы и РСЗО. О пострадавших информацию не предоставляют.
- В ночь с 11 на 12 мая жители Запорожья слышали взрывы.
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