На Сумщине в результате обстрела разрушен автомобильный мост

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Российские террористы совершили за день 17 обстрелов приграничья. Били по населенным пунктам Зноб-Новгородской, Эсманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской и Великописаревской громад.

В результате одного из обстрелов разрушен мост на автодороге местного значения в Зноб-Новгородской громаде. Также повреждены 2 частных жилых дома.

РФ использовала для ударов артиллерию, минометы, гранатометы и РСЗО. О пострадавших информацию не предоставляют.