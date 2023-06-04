На Сумщине в результате обстрела ранен человек

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне совершили 10 обстрелов территорий Белопольской, Великописаревской, Краснопольской и Юнаковской громад. Прогремело 87 взрывов.

В Юнаковской громаде гражданский человек получил ранения, госпитализирован в больницу.

"Великописаревская громада: совершен артиллерийский обстрел (САУ) – 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждено хозяйственное сооружение и прицеп к легковому автомобилю. Также россияне били из минометов – 10 взрывов", - пишет ОВА.