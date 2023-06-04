На Сумщине в результате обстрела ранен человек
В субботу, 3 июня, в Сумской области прогремело 87 взрывов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне совершили 10 обстрелов территорий Белопольской, Великописаревской, Краснопольской и Юнаковской громад. Прогремело 87 взрывов.
В Юнаковской громаде гражданский человек получил ранения, госпитализирован в больницу.
"Великописаревская громада: совершен артиллерийский обстрел (САУ) – 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждено хозяйственное сооружение и прицеп к легковому автомобилю. Также россияне били из минометов – 10 взрывов", - пишет ОВА.
- В течение пятницы, 2 июня, в Сумской области прогремел 181 взрыв в результате российских обстрелов.
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