На Сумщине в результате обстрела повреждены жилые дома
Во вторник, 27 июня, российские террористы обстреляли 10 громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня зафиксировано 49 взрывов. Под обстрелы попали Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Середино-Будская, Эсманская и Великописаревская громады.
В Великописаревской громаде повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, летняя кухня, гараж и три легковых автомобиля.
Россияне использовали для обстрела минометы, артиллерию и гранатометы.
- 27 июня руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что после массированных атак по территории Украины российская армия взяла определенную тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия и подготовиться к новому массированному обстрелу.
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