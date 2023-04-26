На Сумщине в результате обстрела повреждены предприятие, домохозяйство и линии электропередач
Во вторник, 26 апреля, российские террористы обстреляли четыре пограничных громады Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли территории Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманской громад Сумщины. Зафиксировано 70 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов.
В Юнаковской громаде в результате артиллерийских обстрелов повреждено предприятие. В частности, линию электросети, помещения автогаража и окна в помещении пилорамы.
Белопольскоя громада: в результате артобстрела повреждено домохозяйство. В Хотинской - повреждена линия электропередач.
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