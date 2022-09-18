На Сумщине в результате непогоды разрушены дома, частично пропал свет
В Бурыне на Сумщине непогода разрушила дома, повалены деревья и частично нет света. ОВА работает над эвакуацией людей
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
"Сумщина, Бурынь. Чрезвычайные погодные условия! Разрушены дома и сорваны крыши. Многие разрушения в домохозяйствах, поваленные деревья. Часть громады осталась без электроэнергии", - подчеркнул он.
На месте работают спасатели. Дмитрий Живицкий поручил им, используя материальный резерв громады, при необходимости, области, как можно быстрее накрыть дома.
Также в ОВА отрабатывают вопросы эвакуации людей.
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