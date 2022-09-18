Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

"Сумщина, Бурынь. Чрезвычайные погодные условия! Разрушены дома и сорваны крыши. Многие разрушения в домохозяйствах, поваленные деревья. Часть громады осталась без электроэнергии", - подчеркнул он.

На месте работают спасатели. Дмитрий Живицкий поручил им, используя материальный резерв громады, при необходимости, области, как можно быстрее накрыть дома.

Также в ОВА отрабатывают вопросы эвакуации людей.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 19 сентября в Украине удет существенно меньше осадков, однако будет сильный ветер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb