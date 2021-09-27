На Сумщине в двух учебных заведениях выявили случаи COVID-19: там не вакцинировано 80% персонала
В двух учебных заведениях в Сумской области выявили случаи коронавируса. Коллективы проходят тестирование
Об этом сообщается на сайте Сумской ОГА .
"Сейчас два учреждения образования не имеют права работать в условиях "желтой" зоны в обычном режиме. В этих учреждениях выявлен COVID-19, поэтому их коллективы сегодня проходят тестирование", - сообщила директор областного департамента образования и науки Виктория Гробова.
Так, в минувшие выходные в Сумской области вакцинировались 1050 педагогических работников. В то же время заболеваемость коронавирусом в области очень возросла. В результате на самоизоляцию пошли 48 классов. В целом на сегодня в области болеют 133 ребенка и 53 педагога.
Глава ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что ситуация выявления инфекции в коллективах школ, где прививки получили менее 80% работников, является прогнозируемой и свидетельствует о необходимости вовремя вакцинироваться.
- Напомним, в ОПУ заявили, что Министерства и центральные органы исполнительной власти Украины через две недели должны отчитаться о ходе вакцинации своих работников.
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