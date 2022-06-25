На Сумщине утром раздавались взрывы: работала ГСЧС
В Сумах и в районе Бездрика в Сумской области около 11:00 25 июня были слышны взрывы, поскольку работала ГСЧС
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Если сегодня около 11 утра вы слышали взрывы в Сумах и в районе Бездрика - не волнуйтесь.
Работали взрывотехники ГСЧС", - подчеркнул он.
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