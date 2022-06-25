Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Если сегодня около 11 утра вы слышали взрывы в Сумах и в районе Бездрика - не волнуйтесь.

Работали взрывотехники ГСЧС", - подчеркнул он.

23 июня россияне обстреляли село в Сумской области фосфорными снарядами, в результате чего пострадал ребенок

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