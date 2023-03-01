На Сумщине сработало ПВО

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!", - пишут в ОВА.

Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 18:57 до 19:25.

В течение дня 1 марта россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад Сумщины: Новослободской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской и Белопольской.

Российские террористы использовали минометы и ствольную артиллерию. В общей сложности известно о 31 прилете. Обошлось без потерь и разрушений.