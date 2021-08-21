На Сумщине сотни полицейских, гвардейцев и добровольцев искали 6-летнего мальчика, который потерялся в поле. И нашли
Около суток понадобилось правоохранителям, чтобы разыскать ребенка. К поискам вблизи села Шкуратовка Сумского района присоединились неравнодушные граждане. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Вчера, 20 августа 2021 года, около 22.40, в полицию обратились родители 6-летнего мальчика. Они сообщили, что ребенок потерялся, информирует Еспресо.TV .
К поискам сразу же привлекли сотрудников Главного управления полиции области, весь личный состав Сумского районного управления полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, кинологов, спасателей. В общем местность прочесывали около 500 правоохранителей.
К ним присоединились волонтеры, поисково-спасательный отряд "Милена" и жители села Шкуратовка. Кроме того, для поисков мальчика привлекли вертолет подразделения пограничной службы с Харьковщины.
Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией ребенка было разослано всем территориальных подразделений полиции области. Кроме того, ориентировки распространили в средствах массовой информации для установления любой информации, которая могла бы помочь в розыске пропавшего ребенка.
"И уже сегодня, 21 августа, на вечер такая слаженная работа дала результат: около 16.30 мальчика нашли отец и кинолог с собакой, которые прочесывали местность. К счастью, ребенок не пострадал. Оказалось, что мальчик все это время прятался в поле с кукурузой вблизи от места исчезновения ", - рассказывается на сайте Национальной полиции Украины.
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