На Сумщине ситуация нагнетается – глава Сумской ОВА

О ситуации в Сумской области и жизни города Сумы сообщил Дмитрий Живицкий, председатель Сумской ОВА в эфире телеканала Еспресо.TV.

Напомним, 3 марта глава Сумской ОВА рассказал, что Сумская область - ад: российские войска бомбят города, власти пытаются организовать эвакуацию местных жителей.

Глава Сумской ОВА рассказал: "Россияне продолжают накапливать войска. В районе Конотопа наблюдается большое перемещение российской техники; Сумской район, Краснопольская громада – сейчас эти населенные пункты находятся под контролем российской армии"."После того, как местные жители начали, откровенно говоря, "посылать" оккупантов, появились какие-то более тренированные, более наглые, более дерзкие в черной форме с белыми повязками подразделения. Говорят, что пришли отомстить за Луганск и Донецк. Рассказывают, что они куда-то выводят женщин детей, но мы проверяем эту информацию. Возможно, чтобы делать провокации или диверсии", - прокомментировал Живицкий."Работают активно Вооруженные силы по вражеским колоннам, буквально сегодня поджарили несколько колонн, уничтожена не одна единица вражеской техники", - добавил он.Также председатель Сумской ОВА сообщил: "Строятся в колонны, приходит дополнительная бронетехника, тяжелая артиллерия, еще группы поддержки обеспечения. Начинают окапываться, это район Буринской громады, южная часть пригородов Сум, Краснопольская, Тростянецкая громада – серьезно укрепляются. Невозможно эвакуировать людей оттуда, эта территория – зона террора. Нет часто электроэнергии, воды. Это территория геноцида, который сегодня осуществляется россиянами на территории Сумской области".Живицкий объяснил: "Нет официальных гуманитарных коридоров, большой риск проехать, поэтому просим удержаться местных жителей. Сумы живут жизнью заблокированного города"."Мы понимаем, что россияне накапливая войска на подходах к городу Сумы, возможно, готовятся либо к вхождению в Сумы, либо к артиллерийским обстрелам. Видим, что ситуация нагнетается, рисков на много больше чем несколько дней назад", - заметил глава ОВА.