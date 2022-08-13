На Сумщине россияне утром обстреляли природоохранные территории
В Шосткинском районе Сумщины 13 августа российские оккупанты обстреляли природоохранные территории
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
По его словам, ночь на 13 августа была спокойной.
"Утром россияне начали бить по Шосткинскому району: с 08:30 из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем оказались природоохранные территории", - подчеркнул Дмитрий Живицкий.
Глава ОВА добавил, что подробности обстрелов сообщат впоследствии.
- 12 августа россияне весь день обстреливали пограничные громады Сумщины. Зафиксировали около 200 прилетов.
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