Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

По его словам, ночь на 13 августа была спокойной.

"Утром россияне начали бить по Шосткинскому району: с 08:30 из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем оказались природоохранные территории", - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Глава ОВА добавил, что подробности обстрелов сообщат впоследствии.

12 августа россияне весь день обстреливали пограничные громады Сумщины. Зафиксировали около 200 прилетов.

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