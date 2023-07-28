На Сумщине россияне уничтожили ферму: погибли более полусотни животных
В четверг, 27 июля, российские террористы совершили 19 обстрелов Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня зафиксировано 87 взрывов. Террористы обстреляли 15 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманской, Зноб-Новгородской.
Россияне били по Сумщине по артиллерии и минометам. В Белопольской громаде РФ уничтожила ферму: погибли более полусотни животных. Также поврежден трансформатор.
В Юнаковской громаде после обстрела произошло возгорание пшеничного поля, также поврежден частный жилой дом. Ранен гражданский человек.
В Хотинской - поврежден частный жилой дом, летняя кухня.
- Вечером 27 июля российские террористы также обстреляли поселок Дмитровка Куцурубской общины Николаевской области.
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