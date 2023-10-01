На Сумщине россияне ударили по приграничному городу Дружба: ранена женщина

Об этом сообщает ОК Север.

Сообщается, что сегодня, 1 октября, в Сумской области в результате вражеского обстрела населенного пункта Дружба Шосткинского района произошло возгорание ряда зданий.

По предварительным данным, ранена местная женщина. В настоящее время она находится в больнице.