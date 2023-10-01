На Сумщине россияне ударили по приграничному городу Дружба: ранена женщина
Сегодня, 1 октября, Россия ударила по приграничному городу Дружба на Сумщине, в результате чего была ранена местная жительница
Об этом сообщает ОК Север.
Сообщается, что сегодня, 1 октября, в Сумской области в результате вражеского обстрела населенного пункта Дружба Шосткинского района произошло возгорание ряда зданий.
По предварительным данным, ранена местная женщина. В настоящее время она находится в больнице.
- В частности, в ночь на воскресенье, 1 октября, оккупанты ударили по селу Кондратовка в Дружковской громаде Донецкой области. От российских обстрелов пострадала семья с 16-летним сыном.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное