На Сумщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли дома, огороды, что повлекло за собой пожары
На Сумщине утром 4 августа россияне били по трем общинам, обстреляли дома, улицы и огороды, что повлекло за собой пожары
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
С 5:00 оккупанты начали обстреливать Шалыгинскую общину из минометов. Зафиксировали 12 "прилетов". В 6 часов было еще 10 "прилетов" из артиллерии.
В 5:30 россияне били из минометов по Краснопольской общине. В общей сложности насчитали 8 "прилетов".
Почти в 6:00 оккупанты открыли огонь по двум мелам Новослободской общины. Зафиксировали 6 "прилетов" по частным домам, улицам и огородам. В результате вражеских обстрелов возникли пожары.
Жертв от российского огня нет.
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