Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

С 5:00 оккупанты начали обстреливать Шалыгинскую общину из минометов. Зафиксировали 12 "прилетов". В 6 часов было еще 10 "прилетов" из артиллерии.

В 5:30 россияне били из минометов по Краснопольской общине. В общей сложности насчитали 8 "прилетов".

Почти в 6:00 оккупанты открыли огонь по двум мелам Новослободской общины. Зафиксировали 6 "прилетов" по частным домам, улицам и огородам. В результате вражеских обстрелов возникли пожары.

Жертв от российского огня нет.

3 августа глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий показал, как в регионе усиливают обороноспособность

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb