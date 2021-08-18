На Сумщине прокурора подозревают в смертельном ДТП
На Сумщине по подозрению в совершении смертельного ДТП задержан прокурор
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ДТП произошло в Конотопе 18 августа, около 4:10.
"Двигаясь по ул. Пушкина в районе ОАО "Конотопский электромеханический завод", водитель автомобиля КІА Optima совершил наезд на женщину, которая шла во встречном направлении и вела в руках велосипед. В результате ДТП 81-летняя пострадавшая погибла на месте, водитель скрылся", - отмечается в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к ДТП причастен прокурор, который с 15 марта находится вне штата Конотопской окружной прокуратуры.
В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается, находился ли задержанный в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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