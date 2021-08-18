На Сумщине прокурора подозревают в смертельном ДТП

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП произошло в Конотопе 18 августа, около 4:10.

"Двигаясь по ул. Пушкина в районе ОАО "Конотопский электромеханический завод", водитель автомобиля КІА Optima совершил наезд на женщину, которая шла во встречном направлении и вела в руках велосипед. В результате ДТП 81-летняя пострадавшая погибла на месте, водитель скрылся", - отмечается в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к ДТП причастен прокурор, который с 15 марта находится вне штата Конотопской окружной прокуратуры.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается, находился ли задержанный в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.