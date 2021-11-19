На Сумщине произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе
Государственная экологическая инспекция зафиксировала, что в пятницу, 19 ноября, в Сумской области произошел разлив нефти в результате аварии на нефтепроводе. Ориентировочная площадь загрязнения – 210 м²
Об этом Госэкоинспекция сообщает в Telegram.
Разлив произошел в результате разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка. Утечка охватила участок вспаханного поля площадью 210 м².
На месте аварии работают специалисты профсоюзной организации нефтегазодобываемого управления "Ахтырконефтегаз" для установления ее обстоятельств.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.43
Покупка 26.43Продажа 26.69
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.27
- Актуальное
- Важное