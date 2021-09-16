На Сумщине пограничники обустраивают заграждения на российско-украинской границе

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Госпогранслужба проводит усиленное обустройство на участке российско-украинской границы. Работы продолжаются в пределах Сумской области.

Указано, что установление таких фортификационных элементов усложняет действия оккупанта в случае вооруженной агрессии.





Так, для обустройства в рамках взаимодействия привлечена специальная военная инженерная техника пограничного отряда и других органов охраны границы.

Кроме того, сотрудники ГПСУ активизировали работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.





В практику внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы. Интегрированная система базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.



Напомним, в Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли Счастье, ранив руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.

Также российские оккупационные войска обстреляли поселок Тарамчук в Донецкой области. Повреждены жилые дома и линии электропередач, поселок обесточено.

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