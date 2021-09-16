На Сумщине пограничники обустраивают заграждения на российско-украинской границе
В Сумской области инженерные группы ГПСУ обустраивают противотранспортные заграждения на границе с Россией
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Госпогранслужба проводит усиленное обустройство на участке российско-украинской границы. Работы продолжаются в пределах Сумской области.
Указано, что установление таких фортификационных элементов усложняет действия оккупанта в случае вооруженной агрессии.
Так, для обустройства в рамках взаимодействия привлечена специальная военная инженерная техника пограничного отряда и других органов охраны границы.
Кроме того, сотрудники ГПСУ активизировали работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.
В практику внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы. Интегрированная система базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.
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