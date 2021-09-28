На Сумщине погиб военнослужащий артиллерийского подразделения, - Кролевецкий горсовет
В понедельник, 27 сентября, на Сумщине погиб старший солдат военной части А1476 Квокша Вячеслав Владимирович
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Кролевецкого городского совета.
"Во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В / /Ч А1476) погиб старший солдат Квокша Вячеслав Владимирович, который оказался между двумя транспортными средствами, и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Вячеслав Квокша 1996 года рождения проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году был призван на срочную военную службу, а затем поступил на службу по контракту.
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