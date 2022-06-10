На Сумщине пиротехники обследовали площадь более 1,3 млн га, обезврежено 5 тыс. боеприпасов, - пресс-секретарь ГСЧС
Спикер ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка, убежден, что, несмотря на активную работу пиротехников, жители Сумщины не должны расслабляться, ведь обстрелы с территории РФ продолжаются до сих пор
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На Сумщине обследовали территорию области площадью более 1,3 млн га. Сюда входит и критическая инфраструктура, жилищный фонд, железнодорожные и автодороги, ну и, конечно же, наши сельскохозяйственные угодья", - рассказал Стрилка.
Спикер ГСЧС также отметил, что за более чем 100 дней войны только пиротехниками ГСЧС в Сумской области обезврежено более 5 тыс. боеприпасов.
"Если сравнивать с прошлогодними данными, то за весь прошлый год мы обезвредили 3 тыс. боеприпасов, а в этом году только более ста дней войны уже обезвредили 5 тыс. боеприпасов", - отметил он.
Стрелка добавил, что боеприпасы находят в разных местах, поэтому он призвал жителей города и области быть максимально осторожными.
"Никто из нас не должен расслабляться, а быть максимально внимательными и осторожными… Кроме того, сегодня с территории РФ обстреливают приграничные районы Сумщины. Это происходит как и артиллерии, так и из авиации и минометов", - подчеркнул Стрилка.
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В течение суток 8 июня россияне неоднократно совершали авианалеты на гражданские объекты Сумщины. Под обстрел попали Краснополье, а также Хотинская, Юнаковская и Середино-Будская общины.
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Ночью 10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую общину
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