На Сумщине пиротехники обследовали площадь более 1,3 млн га, обезврежено 5 тыс. боеприпасов, - пресс-секретарь ГСЧС

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"На Сумщине обследовали территорию области площадью более 1,3 млн га. Сюда входит и критическая инфраструктура, жилищный фонд, железнодорожные и автодороги, ну и, конечно же, наши сельскохозяйственные угодья", - рассказал Стрилка.



Спикер ГСЧС также отметил, что за более чем 100 дней войны только пиротехниками ГСЧС в Сумской области обезврежено более 5 тыс. боеприпасов.



"Если сравнивать с прошлогодними данными, то за весь прошлый год мы обезвредили 3 тыс. боеприпасов, а в этом году только более ста дней войны уже обезвредили 5 тыс. боеприпасов", - отметил он.

Стрелка добавил, что боеприпасы находят в разных местах, поэтому он призвал жителей города и области быть максимально осторожными.



"Никто из нас не должен расслабляться, а быть максимально внимательными и осторожными… Кроме того, сегодня с территории РФ обстреливают приграничные районы Сумщины. Это происходит как и артиллерии, так и из авиации и минометов", - подчеркнул Стрилка.

В течение суток 8 июня россияне неоднократно совершали авианалеты на гражданские объекты Сумщины. Под обстрел попали Краснополье, а также Хотинская, Юнаковская и Середино-Будская общины.

Ночью 10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую общину



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