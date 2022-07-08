На Сумщине обломки мин попали в шею фермера

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Российский агрессор обстрелял Сумщину за 8 июля 18 раз.

"Всего выпущено было более 100 выстрелов из разных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ). Громада, пострадавшие от обстрелов: Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская", - говорится в сообщении.

В Краснопольском обществе около 19:00 пострадал местный фермер. Обломки мин разбили автомобиль, два из них - попали в шею. Агрария доставили в больницу, пока его жизни ничего не угрожает.

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