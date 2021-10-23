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На Сумщине обезвредили 50 бандитов группировки "авторитетов" из Грузии и России

23 октября, 2021 суббота
11:33
Криминал

В ходе масштабной спецоперации в Сумской области нейтрализована преступная группировка, в которую входило около 50 человек

Установлено, что злоумышленников координировали «воры в законе» так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек", информирует Еспресо.TV .

"Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и« выбивали »из них деньги. К пострадавших уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение воровской" кассы ", - говорится в обнародованных сегодня, 23 октября 2021 года , материалах пресс-центра Службы безопасности Украины.

Кроме того, злоумышленники использовали полученные "прибыли" для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также распространение там преступного влияния.

Во время следственных действий по местам пребывания участников группы, правоохранители обнаружили:

  • средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности,
  • отмычки,
  • "Долговые" расписки потерпевших, из которых злоумышленники требовали деньги.

По материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 2 ст. 189 (вымогательство),
  • ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия),
  • ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции и оперативным блоком Государственного учреждения "Сумская исправительная колония № 116" за процессуального руководства Сумской областной прокуратуры.

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Грузия
СБУ
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