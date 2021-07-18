На Сумщине неизвестные напали на пограничников и отобрали оружие
В ночь с 17 на 18 июля 2021 года на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд
Трое неизвестных нанесли двум пограничникам телесные повреждения.
Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием, передает Еспресо.TV .
"Своевременно совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - информирует Государственная пограничная служба Украины.
То, что произошло, в ведомстве назвали "попыткой запугивания".
Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.
На место происшествия отбыл глава Госпогранслужбы генерал-майор Сергей Дейнеко.
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