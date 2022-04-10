На Сумщине начали курсировать поезда, - ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"На Сумщине начали курсировать поезда. Сейчас они курсируют бесплатно. Работаем над новыми направлениями", - рассказал он.











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