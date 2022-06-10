На Сумщине изменили правила реализации алкоголя
Нововведения начнут действовать с 14 июня
Об этом информирует глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Сообщается, что на территории Сумщины сегодня меняются правила продажи алкогольных напитков в ресторанах и торговых сетях.
Так, в магазинах купить пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно с 11:00 до 19:00 в будни.
В выходные по-прежнему магазины будут продавать спиртные напитки любой крепости во время своей работы.
В барах, ресторанах и кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11:00 до 21:00.
Также сообщается, что лицам в военной форме отпускать спиртное запрещено.
Предварительно нововведения начнут действовать по всей территории Сумщины с 14 июня.
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