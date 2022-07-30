Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Его водитель погиб на месте. Пострадали пассажирка и водитель легковушки, ехавший по встречной полосе в момент взрыва.

Во втором случае комбайн поехал собирать урожай на поле. Из-за взрыва двое аграриев получили травмы. Также пострадала техника.

Дмитрий Живицкий подчеркнул, что по территории, где есть табличка "мины", запрещено ездить и ходить. Также могут быть опасны обочины дорог, особенно там, где передвигались россияне.

"Об аграриях. С первого дня после деоккупации Сумщины у нас действует регламент, предусматривающий обращение к взрывотехникам перед выездом на поле. В области посевная кампания прошла успешно, без всяких инцидентов. Надеюсь, сбор урожая будет максимально безопасным тоже. Что пошло не так у этом, конкретном случае, выясняем", - добавил он.

29 июля в Сумской области кафиры обстреляли Хотинскую громаду. Зафиксировали 13 минометных "прилетов".

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