На Сумщине четыре бойца терробороны погибли в неравном бою с врагом, - председатель ОВА
В Сумской области 7 марта четверо бойцов терробороны погибли в неравном бою с врагом
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Горячие и сложные сутки для всего района и города. Днем наши бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Четверо молодых парней погибли... Вечная память. Герои не умирают!"- написал он.
Живицкий добавил, что после 23 часов 7 марта на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.
Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах, среди пострадавших – дети.
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