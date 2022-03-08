На Сумщине четыре бойца терробороны погибли в неравном бою с врагом, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.



"Горячие и сложные сутки для всего района и города. Днем наши бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Четверо молодых парней погибли... Вечная память. Герои не умирают!"- написал он.



Живицкий добавил, что после 23 часов 7 марта на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.



Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах, среди пострадавших – дети.