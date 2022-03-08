Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Сумщине четыре бойца терробороны погибли в неравном бою с врагом, - председатель ОВА

На Сумщине четыре бойца терробороны погибли в неравном бою с врагом, - председатель ОВА

8 мартa, 2022 вторник
06:12
война с Россией

В Сумской области 7 марта четверо бойцов терробороны погибли в неравном бою с врагом

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Горячие и сложные сутки для всего района и города. Днем наши бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Четверо молодых парней погибли... Вечная память. Герои не умирают!"- написал он.

Живицкий добавил, что после 23 часов 7 марта на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.

Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах, среди пострадавших – дети.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
погибшие
Читайте также:
рф военный корабль
7 мартa, 2022 понедельник
Украинские военные подбили российский корабль в Черном море
26 февраля, 2022 суббота
Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев
7 мартa, 2022 понедельник
На Прикарпатье поймали киевлянку, передававшую РФ данные о работе военного аэродрома
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 30.23
  • EUR
    Покупка 32.3
    Продажа 33.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 мартa
07:16
Транспортная инфраструктура Украины понесла ущерб в размере $10 млрд в результате российской агрессии
07:07
Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта
06:57
Япония расширила санкции против России и Беларуси
06:54
Австралия отказывается от российской нефти и вводит новые санкции
06:52
хакер
Хакеры, которых связывают с РФ, атаковали польскую армию для получения доступа к сайтам, - Washington Post
06:38
Где украинцы могут получить бесплатную психологическую помощь: список
06:26
С учетом боевых действий: в Минагрополитики объяснили, что посевная кампания начнется там, где это возможно
06:04
Лукашенко
ЕС рассматривает режим Лукашенко в Беларуси как соагрессора в войне России против Украины
05:39
России прочат дефолт в стиле Венесуэлы
00:59
Зеленский отзывает военных со всех миротворческих миссий в защиту Украины, - Офис президента
00:41
санкции против рф
Больше чем у Ирана и Северной Кореи. Россия - абсолютный рекордсмен по количеству полученных санкций
00:19
Под Харьковом ликвидирован один из ключевых военачальников российской армии
00:00
Владимир Зеленский
Национальное движение на юге Украины как страшный сон для России, - Владимир Зеленский
2022, понедельник
7 мартa
23:51
Зеленский отметил наградами 96 воинов, сражающихся с агрессией России
23:34
"Друг Путина" Земан наградил Зеленского высшей государственной наградой Чехии
23:32
СБУ задержала нардепа Шевченко на границе с Польшей, - СМИ
23:12
Россияне объявили о введении "режима тишины" 8 марта для эвакуации мирных жителей из пяти украинских городов
23:02
Adidas приостанавливает работу магазинов в России
22:47
Страх того, что Россия может пригрозить какой-либо операцией, преобладает: подписавшие Будапештский меморандум игнорируют просьбу закрыть небо над Украиной, - Верещук
22:31
ФИФА разрешила легионерам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке
22:27
На Запорожскую АЭС оккупанты завезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте, - Энергоатом
22:01
Зеленского наградили медалью Свободы Рейгана
21:43
Спросили позицию священников УПЦ МП о войне в Украине: в Киево-Печерской лавре напали на журналистов
21:41
Российские самолеты нанесли авиаудары по двум нефтебазам в Житомирской области
21:34
Лавров
Лавров: РФ начала "военную операцию" в Украине, чтобы предотвратить войну
21:32
Украинская ПВО сбила два российских самолета над Киевом
21:29
Anex Tour
Один из крупнейших туроператоров России отменяет туры за границу
21:15
"Трагедия, которую трудно оправдать": еще один российский олигарх выступил против войны с Украиной
21:02
Россия задействовала почти 100% боевой мощи, которую стянула к границам Украины, - Минобороны США
20:50
Отправил по маршруту российского военного корабля: заместитель главы Харьковской ОВА показал переписку, где оккупанты предлагают ему сдаться
20:37
В Николаеве россияне попали ракетой в казарму, погибли 8 украинских военных, 19 – ранены, - глава ОВА
20:30
С начала вторжения РФ в Украину в Европу выехало более 1,7 млн украинских беженцев, - ООН
20:14
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Есть указание из Москвы не давать гуманитарных коридоров, чтобы потом измученным людям предлагать эвакуацию в Россию, – советник министра МВД
20:05
ЕС
ЕС согласился рассмотреть заявку Украины на вступление
20:03
Силы безопасности УЗ задержали двух проводников, требовавших по 1500 грн за проезд в эвакуационных поездах
19:57
Подоляк
Небольшие положительные сдвиги по гуманитарным коридорам, однако интенсивные консультации будут продолжены, - Подоляк о результатах третьего раунда переговоров с РФ
19:53
Оккупанты РФ имеют прямое указание расстреливать гражданских в Украине
19:37
Чтобы мир знал правду о преступлениях России: британские волонтеры передали 206-му батальону терробороны передатчик Starlink
19:33
Кулеба
Киев поддержал инициативу по созданию трибунала для рассмотрения преступлений РФ против Украины
19:29
Порошенко возле разрушенного дома в Василькове призвал союзников закрыть небо над Украиной
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV