Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В пятницу, 25 ноября, россияне били по Зноб-Новгородской и Шалыгинской громадах Сумской области. Зафиксировано 74 прилета.

"Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из САГ (прим. - станковый автоматический гранатомет). Было 70 прилетов в окрестностях одного из сел. По Шалыгинской громаде армейцы РФ открывали огонь из РСЗО 4 прилета. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.

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