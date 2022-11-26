На Сумщине более 70 прилетов за день. Россия обстреляла регион из РСЗО и гранатомета
За день, 25 ноября, в Сумской области зафиксировано 74 прилета в результате российских ударов с РСЗО и гранатомета
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В пятницу, 25 ноября, россияне били по Зноб-Новгородской и Шалыгинской громадах Сумской области. Зафиксировано 74 прилета.
"Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из САГ (прим. - станковый автоматический гранатомет). Было 70 прилетов в окрестностях одного из сел. По Шалыгинской громаде армейцы РФ открывали огонь из РСЗО 4 прилета. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.
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