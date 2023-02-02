На Сумщине более 100 прилетов в результате российских обстрелов 1 февраля

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россия обстреляла 4 территориальных громады области: Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской. Зафиксировано 129 прилетов.

По Белопольской громаде россияне стреляли из миномета (18 прилетов, а затем еще 30), а также было 40 выстрелов из АГС (автоматический гранатомет).

Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел – 1 прилет. Эсманьская громада: 22 прилета из минометов зафиксировано за день в разных уголках общины.

"Шалыгинская громада также была под минометным огнем: с 12:30 россияне бросили 10 мин по территории громад, а через час - еще 3. Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия (5 очередей из пулемета)", - пишет ОВА.

Предварительно во всех случаях обошлось без последствий.

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