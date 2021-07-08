На Сумщине археологи нашли поселение времен Руси

Об этом Укринформу сообщил руководитель Воронежской археологической экспедиции, кандидат исторических наук Иван Кедун.

"Провели разведку и наткнулись на древнерусское поселение XI-XIІ столетий. Открытие есть. Оно заключается в том, что древнерусских объектов до нас здесь не фиксировали ни разу", - сказал ученый.



По его словам, говорить о размерах, типе поселения можно будет только после многолетних и полномасштабных раскопок.



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Разведка показала, что люди здесь жили в эпоху Древней Руси.

На месте раскопа археологи нашли более 500 элементов керамики. Поселению ученые дадут название, составят на него паспорт и только тогда зарегистрируют как памятник археологии.