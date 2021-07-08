На Сумщине археологи нашли поселение времен Руси
Вблизи пгт Воронеж, Сумской области, археологи нашли поселение времен Киевской Руси
Об этом Укринформу сообщил руководитель Воронежской археологической экспедиции, кандидат исторических наук Иван Кедун.
"Провели разведку и наткнулись на древнерусское поселение XI-XIІ столетий. Открытие есть. Оно заключается в том, что древнерусских объектов до нас здесь не фиксировали ни разу", - сказал ученый.
По его словам, говорить о размерах, типе поселения можно будет только после многолетних и полномасштабных раскопок.
Читайте также: Археологи нашли оборонительную стену времен Руси в Хмельницкой области
Разведка показала, что люди здесь жили в эпоху Древней Руси.
На месте раскопа археологи нашли более 500 элементов керамики. Поселению ученые дадут название, составят на него паспорт и только тогда зарегистрируют как памятник археологии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.44
- Актуальное
- Важное