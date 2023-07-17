На строительство новой ГЭС вместо Каховской нужно примерно 7 лет, – Укргидроэнерго
На строительство новой ГЭС вместо уничтоженной российскими оккупантами Каховской нужно примерно 7 лет. Ориентировочная стоимость восстановления – 1-1,2 млрд долларов
Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Сроки строительства таких технически сложных проектов, как гидроэлектростанции, устанавливаются календарным графиком строительства, который разрабатывается в составе проектной документации и составляется на основе проекта выполнения работ. для строительства и тому подобное", - объяснил он.
"Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет около 7 лет", - добавил Сирота.
Он подчеркнул, что работам будет предшествовать обследование территории после деоккупации, демонтажные и другие работы, которые также потребуют времени.
Что касается стоимости восстановления, то она, по его оценкам, составит примерно 1-1,2 млрд долларов.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .
Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.
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