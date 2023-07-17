Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Сроки строительства таких технически сложных проектов, как гидроэлектростанции, устанавливаются календарным графиком строительства, который разрабатывается в составе проектной документации и составляется на основе проекта выполнения работ. для строительства и тому подобное", - объяснил он.

"Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет около 7 лет", - добавил Сирота.

Он подчеркнул, что работам будет предшествовать обследование территории после деоккупации, демонтажные и другие работы, которые также потребуют времени.

Что касается стоимости восстановления, то она, по его оценкам, составит примерно 1-1,2 млрд долларов.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.