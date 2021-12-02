На строительстве в Киеве монтажник сорвался в лифтовую шахту

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Трагедия произошла на улице Бориспольской.

На строительстве многоэтажки монтажник упал в шахту лифта. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента.

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