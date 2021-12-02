На строительстве в Киеве монтажник сорвался в лифтовую шахту
В Дарницком районе столицы из-за падения в шахту лифта погиб монтажник
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Трагедия произошла на улице Бориспольской.
На строительстве многоэтажки монтажник упал в шахту лифта. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.7Продажа 31.12
- Актуальное
- Важное