На странице консульства РФ выложили список агентов ФСБ и поздравили украинцев с Днем защитника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В поздравлении критикуют нынешнюю политику России и Путина. Также на странице консульства можно увидеть список агентов ФСБ.

"Судя по всему, наши спецслужбы обладают хорошим чувством юмора. Хорошо, когда хоть кто-то помог россиянам "прозреть", затем и до самих дойдет ", - прокомментировал в Telegram эту ситуацию нардеп Алексей Гончаренко.