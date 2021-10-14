На странице консульства РФ выложили список агентов ФСБ и поздравили украинцев с Днем защитника
На странице генконсульства РФ в Харькове в Instagram появилось поздравление украинцев с Днем защитников и защитниц
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В поздравлении критикуют нынешнюю политику России и Путина. Также на странице консульства можно увидеть список агентов ФСБ.
"Судя по всему, наши спецслужбы обладают хорошим чувством юмора. Хорошо, когда хоть кто-то помог россиянам "прозреть", затем и до самих дойдет ", - прокомментировал в Telegram эту ситуацию нардеп Алексей Гончаренко.
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