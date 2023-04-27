На стороне ВСУ воюют от 150 до 200 чеченских добровольцев, - Politico

Об этом пишет издание Politico.

"После Украины – Чечня", – сказал журналистам чеченский командир, воюющий на стороне ВСУ. "Мы устали от России", - добавляет 45-летний командир с позывным Торто, указывающим на замок близ его родного города в Чечне, который он покинул молодым повстанцем вскоре после окончания Второй чеченской войны в 2009 году.

Отмечается, что на украинской стороне сражаются от 150 до 200 чеченских добровольцев, большинство из которых являются эмигрантами, сыновьями и внуками бойцов, участвовавших в Первой или Второй чеченских войнах.



Они делятся на три формирования – батальон имени Джохара Дудаева, названный в честь первого постсоветского президента независимой Чечни; батальон имени шейха Мансура, который критикуют за связи с исламистскими группировками; и более секретный батальон, сотрудничающий с украинской военной разведкой ГУР, члены которого одеваются в черное и, даже находясь в безопасных пределах Киева, передвигаются с оружием и в лыжных масках.