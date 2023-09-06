На стороне РФ в Украине воюют жители Кубы, - InformNapalm

Об этом говорится в публикации на сайте сообщества .

Хакеры взломали почту майора Антона Перевозчикова, который с мая 2023 года – начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула.

"Проанализировав дамп почтового ящика майора Перевозчикова, удалось установить имена, фамилии, даты рождения и паспортные данные 199 кубинских наемников. Все они – граждане Кубы за исключением одного человека – Диас Ромеро Хуан Пабло, являющийся гражданином Колумбии", - говорится в публикации.

InformNapalm обнародовала фото их паспортов.

"Установленные лица попали в Россию в течение июля-августа разными группами от 10 до 30 человек. Прибывают они в аэропорт Шереметьево. Конечная остановка – Тула. Именно там майор Перевозчиков оформляет кубинцев, переводит их паспортные данные, вручает им контракт и обещает золотые горы", – заявили расследователи.

В сообществе добавляют, что в Туле наемников ждет целый пакет документов - все они подготовлены на испанском языке: и анкета, и образцы рапортов на выплату денег, опросники, контракт с приложением.

Согласно документам, кубинцам гарантируется полный социальный пакет, предоставляемый и россиянам-контрактникам. Кроме выплат семье в случае смерти или ранения, наемник может рассчитывать на:

Единоразовая выплата в размере 195 000 рублей при подписании контракта на срок от одного года и более. Ежемесячные выплаты от 204 000 рублей в месяц в зоне проведения "специальной военной операции" (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет). Возможность быстрого приобретения жилья на средства Министерства обороны России через систему накопительно-ипотечного кредитования. Служебное жилье или компенсация аренды жилья. Бесплатное обследование, лечение и реабилитация военно-медицинских учреждений. Страхование жизни и здоровья из федерального бюджета. Право на льготную пенсию после 20 лет службы. Статус участника боевых действий и льготы. Налоговые льготы и налоговые каникулы. Бюджетные места обучения детей в университетах. Резервирование рабочих мест для будущих контрактников.

"Фактически, российское государство предлагает кубинскому наемнику от 2 тыс. долларов в месяц. Заработать такие деньги на Кубе просто невозможно. Мы получили неопровержимые доказательства участия кубинских наемников в войне против Украины на стороне РФ. У нас есть обоснованные сомнения в том, что эти наемники оказались там без ведома властей Кубы сугубо случайно по программе "work and travel". Очевидно, что это поток, и он увеличивается", - добавляют в InformNapalm.