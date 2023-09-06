На стороне РФ в Украине воюют жители Кубы, - InformNapalm
Украинские хакеры передали в распоряжение разведывательного сообщества InformNapalm доказательства вербовки, подготовки и перемещения в Россию для участия в боевых действиях против Украины подразделений кубинских наемников
Об этом говорится в публикации на сайте сообщества .
Хакеры взломали почту майора Антона Перевозчикова, который с мая 2023 года – начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула.
"Проанализировав дамп почтового ящика майора Перевозчикова, удалось установить имена, фамилии, даты рождения и паспортные данные 199 кубинских наемников. Все они – граждане Кубы за исключением одного человека – Диас Ромеро Хуан Пабло, являющийся гражданином Колумбии", - говорится в публикации.
InformNapalm обнародовала фото их паспортов.
"Установленные лица попали в Россию в течение июля-августа разными группами от 10 до 30 человек. Прибывают они в аэропорт Шереметьево. Конечная остановка – Тула. Именно там майор Перевозчиков оформляет кубинцев, переводит их паспортные данные, вручает им контракт и обещает золотые горы", – заявили расследователи.
В сообществе добавляют, что в Туле наемников ждет целый пакет документов - все они подготовлены на испанском языке: и анкета, и образцы рапортов на выплату денег, опросники, контракт с приложением.
Согласно документам, кубинцам гарантируется полный социальный пакет, предоставляемый и россиянам-контрактникам. Кроме выплат семье в случае смерти или ранения, наемник может рассчитывать на:
- Единоразовая выплата в размере 195 000 рублей при подписании контракта на срок от одного года и более.
- Ежемесячные выплаты от 204 000 рублей в месяц в зоне проведения "специальной военной операции" (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).
- Возможность быстрого приобретения жилья на средства Министерства обороны России через систему накопительно-ипотечного кредитования.
- Служебное жилье или компенсация аренды жилья.
- Бесплатное обследование, лечение и реабилитация военно-медицинских учреждений.
- Страхование жизни и здоровья из федерального бюджета.
- Право на льготную пенсию после 20 лет службы.
- Статус участника боевых действий и льготы.
- Налоговые льготы и налоговые каникулы.
- Бюджетные места обучения детей в университетах.
- Резервирование рабочих мест для будущих контрактников.
"Фактически, российское государство предлагает кубинскому наемнику от 2 тыс. долларов в месяц. Заработать такие деньги на Кубе просто невозможно. Мы получили неопровержимые доказательства участия кубинских наемников в войне против Украины на стороне РФ. У нас есть обоснованные сомнения в том, что эти наемники оказались там без ведома властей Кубы сугубо случайно по программе "work and travel". Очевидно, что это поток, и он увеличивается", - добавляют в InformNapalm.
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