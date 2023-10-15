На столичных Березняках полиция задержала мужчину, который бил об асфальт бездомного кота
В Киеве в воскресенье, 15 октября, полиция задержала мужчину, который пытался убить и бил об асфальт бездомного кота - ему грозит 8 лет лишения свободы
Об этом пишет полиция Киева.
"Сегодня, 15 октября, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местных жителей о том, что на проспекте Павла Тычины их сосед бьет бездомного кота об асфальт и не реагирует на просьбу остановиться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия правоохранители выяснили, что животному удалось сбежать от нападавшего, а местные жители помогли установить номер квартиры, в которой проживает злоумышленник – им оказался 38-летний мужчина.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). За совершенное задержанному грозит до восьми лет тюрьмы, досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют мотивы таких действий фигуранта.
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