На столичных Березняках полиция задержала мужчину, который бил об асфальт бездомного кота

Об этом пишет полиция Киева.

"Сегодня, 15 октября, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местных жителей о том, что на проспекте Павла Тычины их сосед бьет бездомного кота об асфальт и не реагирует на просьбу остановиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители выяснили, что животному удалось сбежать от нападавшего, а местные жители помогли установить номер квартиры, в которой проживает злоумышленник – им оказался 38-летний мужчина.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). За совершенное задержанному грозит до восьми лет тюрьмы, досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют мотивы таких действий фигуранта.