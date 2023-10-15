Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал На столичных Березняках полиция задержала мужчину, который бил об асфальт бездомного кота

На столичных Березняках полиция задержала мужчину, который бил об асфальт бездомного кота

15 октября, 2023 воскресенье
19:42
Криминал

В Киеве в воскресенье, 15 октября, полиция задержала мужчину, который пытался убить и бил об асфальт бездомного кота - ему грозит 8 лет лишения свободы

Об этом пишет полиция Киева.

"Сегодня, 15 октября, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местных жителей о том, что на проспекте Павла Тычины их сосед бьет бездомного кота об асфальт и не реагирует на просьбу остановиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители выяснили, что животному удалось сбежать от нападавшего, а местные жители помогли установить номер квартиры, в которой проживает злоумышленник – им оказался 38-летний мужчина.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). За совершенное задержанному грозит до восьми лет тюрьмы, досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют мотивы таких действий фигуранта.

новости Киева
Читайте также:
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
14 октября, 2023 суббота
Жарче всего сегодня было в Донецкой области, - Генштаб
14 октября, 2023 суббота
Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США в отношении России, - Бессмертный
Данило Гетманцев
13 октября, 2023 пятница
Гетманцев о возможном прекращении западной помощи Украине: "У нас плохие и очень плохие сценарии"
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 октября
20:48
Глава МИД Китая назвал действия Израиля "коллективным наказанием народа Газы"
20:44
Эксклюзив
Иосиф Зисельс
Лауреатом премии имени Станислава Винценза стал Иосиф Зисельс
20:41
На Донетчине планируют эвакуацию семей с детьми из Торецкой и Марьинской громад
20:28
ООН
В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета
20:26
Число погибших в Газе возросло до 2330, а в Израиле - до 1300, - CNN
20:25
Эксклюзив
"Это идеологическая путаница, которая никуда нас не выведет": политик Ауштрявичюс о предложении ЕС ввести "паспорта демократии" для российских оппозиционеров
19:29
На Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия, - Генштаб
18:59
ЦАХАЛ убил ключевого командира ХАМАС, причастного к нападению на кибуц
18:42
Эксклюзив
Увеличение числа "мясных штурмов" у Авдеевки: военный Варченко о тактике российской армии
18:35
Джейк Салливан
Новый пакет помощи для Израиля и Украины значительно превысит $2 миллиарда, - Салливан
18:18
Интервью
Приговор ХАМАСу уже подписан, равно как и Ирану, - Пионтковский
18:08
Израиль возобновил водоснабжение на юге Газы, - СМИ
18:08
Губернатор российской Югры: "Война нам не нужна"
17:51
МОК планирует создать Олимпийские игры по киберспорту
17:40
Инфографика
Курс валют на 15 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
17:21
На 20-летие своего правления Алиев поднял флаг Азербайджана в бывшей столице уже не существующей "Нагорно-Карабахской Республики"
16:51
Ученые из Теннеси выяснили, действительно ли острая пища вредна
16:49
Обзор
Подбитый корабль в Севастополе и "салют" беспилотников в РФ: где у окупантов взрывалось на этой неделе
16:47
В Израиле впервые за всю историю эвакуируют целый город
16:34
Эксклюзив
Дипломат Осипенко спрогнозировал роль Китая в глобальном конфликте
16:29
В пригороде Чернигова два человека подорвались на мине в лесополосе
16:17
Эксклюзив
Явка на выборах в Польше, которая на 12:00 составляет 22%, превышает прошлые парламентские выборы
16:02
Израиль уничтожит ХАМАС, - Нетаньяху
15:59
Блинкен снова посетит Израиль, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке
15:45
В Курской области имитируют оборонительные рубежи, - Центр нацсопротивления
15:42
Эксклюзив
Израильский политолог назвал два возможных сценария участия Ирана в войне
15:27
Абдель Фаттах Ас-Сиси
Египет хочет созвать международный саммит для помощи сектору Газа
15:21
Завершился Варшавский международный кинофестиваль: украинские фильмы получили награды в двух конкурсах
15:12
Израиль требует закрытия местной редакции телекомпании Al Jazeera из-за "подстрекательства ХАМАСа"
15:09
Иран и Катар совместно помогают Газе
15:05
Эксклюзив
Квалифицированные медицинские специалисты и оборудование нужны в прифронтовых больницах – Ирина Рыбинкина
15:00
ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль - создать гуманитарные коридоры для жителей Газы, - Папа Римский
14:59
OPINION
В поисках украин иудейских
14:47
В Донецке возникла угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС
14:46
Украину ожидают дожди, ветер и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
14:29
Путин заявил, что российская армия перешла к "активной обороне" в Украине
14:24
Актриса американского фильма ужасов "Кэрри" Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
14:21
Эксклюзив
Отдельная часть украинского общества готовилась к войне с Россией все 32 года, - Зисельс на форуме Via Carpatia
14:08
За время оккупации в Крыму выявили более 5 тысяч нарушений прав человека
14:07
Глава ОБСЕ приедет в Киев
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV