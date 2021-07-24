На столичной площади Леси Украинки одновременно столкнулись 4 авто
В центре Киева в субботу, 24 июля 2021 года, на площади Леси Украинки произошло ДТП с участием четырех автомобилей - Infiniti, Subaru, Audi и Hyundai одной из служб такси
Подробности приводят ВартовиЕспресо .
В данной дорожной аварии травмировалась женщина, ее госпитализировали в больницу.
На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Детали ДТП и ее механизм установит следствие.
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