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На столичной Оболони Skoda "догнала" фуру DAF
Утром субботы, 23 октября 2021 года, на улице Богатырской, что в Оболонском районе города Киева, автомобиль Skoda по непонятным причинам ударил в заднюю часть грузовой DAF
Подробности приводят ВартовиЕспресо .
Водитель грузовика говорит: стоял на "аварийке", как вдруг почувствовал удар.
В результате наезда водителя легковушки были госпитализированы.
Пассажир Skoda от помощи врачей отказался.
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