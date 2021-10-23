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На столичной Оболони Skoda "догнала" фуру DAF

23 октября, 2021 суббота
08:00
Общество

Утром субботы, 23 октября 2021 года, на улице Богатырской, что в Оболонском районе города Киева, автомобиль Skoda по непонятным причинам ударил в заднюю часть грузовой DAF

Подробности приводят ВартовиЕспресо .

Водитель грузовика говорит: стоял на "аварийке", как вдруг почувствовал удар.


В результате наезда водителя легковушки были госпитализированы.

Пассажир Skoda от помощи врачей отказался.





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Вартові.Еспресо
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