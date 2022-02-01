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На столичной Оболони погиб мужчина в результате падения из окна многоэтажки

1 февраля, 2022 вторник
19:27
Общество

Во вторник, 1 февраля, в Оболонском районе Киева погиб мужчина в результате падения из окна 10-го этажа дома

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.

Инцидент произошел на улице Иорданской. Мужчина выпал из 10-го этажа 15-этажки. Как сообщают Стражи.Еспресо, ему было около 50 лет.



Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Личность мужчины установить пока не удалось. Также пока неизвестно, был ли это несчастный случай или самоубийство.

На месте для выяснения обстоятельств работает следственно-оперативная группа.





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Вартові.Еспресо
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