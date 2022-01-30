На столичной Куреневке врезался в столб Kia Sorento. Пострадала пассажирка

Как удалось узнать, автомобиль Kia Sorento двигался по Ивашкевича в направлении проспекта Правды. По словам водителя, его подрезал автомобиль Chevrolet Aveo. Чтобы избежать с ним столкновения, водитель Kia выкрутил руль вправо, вылетел на зеленую зону, где внедорожник врезался в столб, рассказывают Стражи.Еспресо.



Как следствие, пострадала пассажирка Kia, которая сначала ушла с места аварии, но потом ей стало плохо и пострадавшую госпитализировали медики для более детального осмотра.



На месте работают патрульные полицейские, ожидающие прибытия следственно-оперативной группы.































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