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На столичной Куреневке врезался в столб Kia Sorento. Пострадала пассажирка

30 января, 2022 воскресенье
13:32
Общество

Днем в воскресенье, 30 января 2022 года, на улице Ивашкевича, в Подольском районе города Киева, автомобиль Kia Sorento врезался в столб

Как удалось узнать, автомобиль Kia Sorento двигался по Ивашкевича в направлении проспекта Правды. По словам водителя, его подрезал автомобиль Chevrolet Aveo. Чтобы избежать с ним столкновения, водитель Kia выкрутил руль вправо, вылетел на зеленую зону, где внедорожник врезался в столб, рассказывают Стражи.Еспресо.

Как следствие, пострадала пассажирка Kia, которая сначала ушла с места аварии, но потом ей стало плохо и пострадавшую госпитализировали медики для более детального осмотра.

На месте работают патрульные полицейские, ожидающие прибытия следственно-оперативной группы.















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Вартові.Еспресо
Киев
новости Киева
Куреневка
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