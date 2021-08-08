На столичной Большой Кольцевой такси Volkswagen Polo "догнало" универсал Chevrolet Lacetti
В Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной днем в воскресенье, 8 августа 2021, произошло ДТП
Подробности приводят ВартовиЕспресо .
По предварительным данным автомобиль одной из популярных служб такси Chevrolet Lacetti и универсал Volkswagen Polo двигались в попутном направлении со стороны площади Шевченко в сторону КПП "Пуща-Водица" на Гостомельском шоссе.
По неизвестным пока причинам произошло столкновение. В результате аварии пострадали четыре человека. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
На месте работает полиция, спасатели и следственно-оперативная группа.
Механизм и подробности ДТП выяснит следствие.
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