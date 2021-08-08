На столичной Большой Кольцевой такси Volkswagen Polo "догнало" универсал Chevrolet Lacetti

Подробности приводят ВартовиЕспресо .



По предварительным данным автомобиль одной из популярных служб такси Chevrolet Lacetti и универсал Volkswagen Polo двигались в попутном направлении со стороны площади Шевченко в сторону КПП "Пуща-Водица" на Гостомельском шоссе.























По неизвестным пока причинам произошло столкновение. В результате аварии пострадали четыре человека. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



На месте работает полиция, спасатели и следственно-оперативная группа.



Механизм и подробности ДТП выяснит следствие.

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