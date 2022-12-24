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На столичном метро "Лесная" пассажир оказался под поездом

24 декабря, 2022 суббота
17:28
Общество

Движение поездов по красной ветке сейчас происходит от "Академгородка" до "Дарницы"

Об этом сообщили в КГГА .

"На станции "Лесная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.

  • Напомним: 20 декабря из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена Киева осуществлялось от ст. "Академгородок" к ст. "Арсенальная", позже движение возобновилось на всех линиях.

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Киевщина
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