На столичном метро "Лесная" пассажир оказался под поездом
Движение поездов по красной ветке сейчас происходит от "Академгородка" до "Дарницы"
Об этом сообщили в КГГА .
"На станции "Лесная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.
- Напомним: 20 декабря из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена Киева осуществлялось от ст. "Академгородок" к ст. "Арсенальная", позже движение возобновилось на всех линиях.
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