На столичном Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым

Об этом сообщило Общественное .

Стало известно, что Максим Токарев погиб при выполнении боевого задания: при возвращении на базу попал на растяжку, обломок повредил артерию.

Военному было 26 лет, через 2 месяца у мужчины должна была состояться свадьба с невестой, с которой были вместе 9 лет.

Как рассказала подруга Токарева Александра Сулименко, он ушел воевать около 4 лет назад, бросил работу менеджера в офисе и стал военным, потому что хотел защищать Украину.

"Как раз в феврале должен был заканчиваться его контракт, он планировал жениться на своей невесте, с которой вместе был со школы. Но началась война и ни разу за 8 месяцев не было ротации у него. Несколько месяцев назад его сделали командиром отделения. Он очень заботился обо всех своих ребятах всегда.Так же и перед смертью: выводил ребят из локации, где были на задании, и не заметил растяжку, взорвалась бомба и обломком поразила артерию. Из всех погиб он один, потому что шел первый", - рассказала Сулименко.

Школьный товарищ Максима Токарева рассказал, что он избрал путь к защите Украины сознательно.

"В 2021 году он ходил в школу народного помощника народного депутата, работал для Украины, хотел это делать для Украины. У него был выбор продолжать свое дело в политике, но он избрал путь защищать нас сознательно", - рассказал Алексей Сонцев.

Боевой собрат Токарева рассказал, как они устанавливать украинский флаг под Марьинкой.

"Мы просто все обдумали, оба пошли туда установили... это было с 23-го на 24-е августа и вернулись ну каких-то зашли тихо вышли утром сделали это...Мне нравилась ответственность, упорство, то как мы к этому подходим" , – рассказал военный.

После панихиды в Михайловском соборе Максима Токарева похоронят на Лукьяновском кладбище.

29 октября стало известно, что, защищая Украину, на российско-украинской войне погиб коломиянин Игорь Калин – воин-разведчик 10-й горно-штурмовой бригады.

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