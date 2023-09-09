На столичном Лесном массиве мужчина с ножом напал на детей

Об этом сообщает официальный телеграм-канал полиции Киева.

Инцидент произошел вечером субботы, 9 сентября, на столичном Лесном массиве. Около 17:00 на улице Милютенко к двум мальчикам 10-11 лет подошел незнакомец. Дети играли и пытались построить палатку и отказались от помощи мужчины. Злоумышленник на них напал.

Одному из детей мужчина порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение. Ребенок был госпитализирован. Принимаются меры по задержанию подозреваемого.

"К розыску привлекли личный состав Деснянского управления полиции, оперативников уголовного розыска", - пишут полицейские.