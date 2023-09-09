На столичном Лесном массиве мужчина с ножом напал на детей
Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который в субботу, 9 сентября, с ножом напал на двух детей
Об этом сообщает официальный телеграм-канал полиции Киева.
Инцидент произошел вечером субботы, 9 сентября, на столичном Лесном массиве. Около 17:00 на улице Милютенко к двум мальчикам 10-11 лет подошел незнакомец. Дети играли и пытались построить палатку и отказались от помощи мужчины. Злоумышленник на них напал.
Одному из детей мужчина порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение. Ребенок был госпитализирован. Принимаются меры по задержанию подозреваемого.
"К розыску привлекли личный состав Деснянского управления полиции, оперативников уголовного розыска", - пишут полицейские.
- В среду, 6 сентября, в Киеве заключили под стражу 39-летнего мужчину, который в течение 6 лет насиловал собственную дочь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное