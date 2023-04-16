И это не о красивых словах и розовых надеждах, а трезвых расчетах.

Не только об Украине.

Нам нужно снова и снова пройти через путь разговоров о вероятности договоренностей с Россией только с одной целью — снова и снова доказать, что это невозможно.

Доказать не нашим партнерам. Они все поняли за этот год.

Доказать лидерам стран, которые до сих пор видят коварный Запад и еще коварнейшую КНР, и не хотят выбирать.

Как бы мы ни пытались убеждать себя в обратном, к сожалению, для немалой части света, наша война – это выбор, прежде всего, между двумя мирами, и только потом между добром и злом.

Как бы мы ни пытались убеждать себя в обратном, к сожалению, для немалой части света, наша война – это выбор, прежде всего, между двумя мирами, и только потом между добром и злом

Это неправильно. Несправедливо. Преступно. Да. А кто сказал, что мир совершенен?

Да и большинство из нас, будьте откровенны, до последних месяцев слышали названия этих стран разве что в школе на уроках географии.

Мы занимались строительством альянсов? Развитием отношений между народами? Выращиванием профессиональных дипломатов?

Нет, потому результат вполне ожидаемый.

Каждый из этих лидеров ждет момента, когда сомнений в победителе не будет, чтобы стать на сторону сильного.

Полная победа Украины – именно этот момент.

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Когда вместе с партнерами мы докажем, что:

– маленькая мирная страна может победить великого агрессора;

- агрессор уходит с поля боя не просто ни с чем, а потеряв все;

- демократии – это о будущем, поэтому 21 век – время упадка диктаторских режимов.

В битве между двумя мирами Украина – эпицентр событий. Но мир больше, чем Украина. И "на столе" лежит гораздо больше, чем думают близорукие политики, считая отправленные Украине доллары.

В битве между двумя мирами Украина – эпицентр событий. Но мир больше, чем Украина. И "на столе" лежит гораздо больше, чем думают близорукие политики, считая отправленные Украине доллары.

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"На столе" - будущее столетие:

с правами и свободами человека или без;

с маленькими свободными странами или колониями;

с белыми медведями, вступившими в НАТО, или коммунистической Арктикой;

с высокотехнологичным Тайванем и финансовым центром Гонконгом, или…

Поэтому, прекратите скулить об унынии партнеров в том, что мы можем/должны вернуть Крым. Мы танцевали на граблях уныния уже десятки раз за этот более года. И это просто такие же очередные грабли.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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