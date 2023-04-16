Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "На столе" - будущее столетие
OPINION

"На столе" - будущее столетие

Агия Загребельская
16 апреля, 2023 воскресенье
16:04
Мнение

Крым… Я не сомневаюсь, что эта война закончится освобождением его от оккупантов и восстановлением государственных границ Украины

И это не о красивых словах и розовых надеждах, а трезвых расчетах.

Не только об Украине.

Нам нужно снова и снова пройти через путь разговоров о вероятности договоренностей с Россией только с одной целью — снова и снова доказать, что это невозможно.

Доказать не нашим партнерам. Они все поняли за этот год.

Доказать лидерам стран, которые до сих пор видят коварный Запад и еще коварнейшую КНР, и не хотят выбирать.

Как бы мы ни пытались убеждать себя в обратном, к сожалению, для немалой части света, наша война – это выбор, прежде всего, между двумя мирами, и только потом между добром и злом.

Как бы мы ни пытались убеждать себя в обратном, к сожалению, для немалой части света, наша война – это выбор, прежде всего, между двумя мирами, и только потом между добром и злом

Это неправильно. Несправедливо. Преступно. Да. А кто сказал, что мир совершенен?

Да и большинство из нас, будьте откровенны, до последних месяцев слышали названия этих стран разве что в школе на уроках географии.

Мы занимались строительством альянсов? Развитием отношений между народами? Выращиванием профессиональных дипломатов?

Нет, потому результат вполне ожидаемый.

Каждый из этих лидеров ждет момента, когда сомнений в победителе не будет, чтобы стать на сторону сильного.

Полная победа Украины – именно этот момент.

Читайте также: Почему на Западе не понимают настоящую Россию

Когда вместе с партнерами мы докажем, что:

– маленькая мирная страна может победить великого агрессора;

- агрессор уходит с поля боя не просто ни с чем, а потеряв все;

- демократии – это о будущем, поэтому 21 век – время упадка диктаторских режимов.

В битве между двумя мирами Украина – эпицентр событий. Но мир больше, чем Украина. И "на столе" лежит гораздо больше, чем думают близорукие политики, считая отправленные Украине доллары.

В битве между двумя мирами Украина – эпицентр событий. Но мир больше, чем Украина. И "на столе" лежит гораздо больше, чем думают близорукие политики, считая отправленные Украине доллары.

Читайте также: Россия — действительно отдельный мир?

"На столе" - будущее столетие:

  • с правами и свободами человека или без;
  • с маленькими свободными странами или колониями;
  • с белыми медведями, вступившими в НАТО, или коммунистической Арктикой;
  • с высокотехнологичным Тайванем и финансовым центром Гонконгом, или…

Поэтому, прекратите скулить об унынии партнеров в том, что мы можем/должны вернуть Крым. Мы танцевали на граблях уныния уже десятки раз за этот более года. И это просто такие же очередные грабли.

Источник

Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Китай
Крым
Тайвань
Война с Россией
НАТО
Победа Украины
Читайте также:
Німеччина Україна
15 апреля, 2023 суббота
Германия отменяет льготный режим для авто беженцев из Украины
14 апреля, 2023 пятница
Карта переходов общин из Московского патриархата на апрель 2023 года
14 апреля, 2023 пятница
Один народный депутат взял в заложники сотни тысяч военных, заблокировав возврат выплат в 30 тыс. грн, - нардеп Гончаренко
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
16 апреля
17:15
Интервью
Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на юге, но не готовы защищаться на Донбассе, – военный эксперт Грант
17:11
Обновлено
В Киеве взорвалась граната: пострадали люди
16:50
В российский аналог ВНО включат вопрос о нападении на Украину
16:02
Зависимость от Москвы преодолена договоренностями по африканскому газу, - министр энергетики Италии
15:52
Односторонняя торговля государств-членов ЕС неприемлема: Еврокомиссия о запрете импортировать зерно из Украины
15:32
Италия передала Украине десятки САУ M109L, некоторые из них уже на фронте, - La Repubblica
15:31
Предстоятель УГКЦ Святослав на Пасху 2023 года
"Пусть воскресший Христос будет секретом стойкости украинского народа!" - глава УГКЦ Святослав
15:07
В чем больше всего нуждаются в ВСУ: ответ министра обороны
14:50
Россияне разрушили психоневрологический интернат в Сумской области: ранена 70-летняя пациентка, 167 человек без крыши над головой
14:37
Эксклюзив
Тактическое ядерное оружие в Беларуси может стать последним аргументом Путина в войне с Украиной, - белорусская журналистка
14:33
В Финляндии запустили самый большой в Европе ядерный реактор
14:23
Меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции: Резников о потерях ВСУ
14:17
В ночь перед Пасхой россияне ударили по храму в Никополе: два человека ранены
14:01
OPINION
Если наш мудрый народ не станет умнее...
13:54
Единственное, что осталось – это политическое решение: Резников о членстве Украины в НАТО
13:53
"Пусть радость Воскресения Христова светом надежды на победу и восстановление озарит вас в это тяжелое время!", - Эпифаний
13:45
Эксклюзив
Надо пересмотреть все разрешения по участкам, где строились храмы УПЦ (МП), - религиовед Филиппович
13:33
В пасхальную ночь россияне убили двух подростков в Снегиревке Николаевской области
13:10
Разгромил всю квартиру: в Киеве спасли заброшенного енота
13:02
Боевые действия в Судане: погибли 56 гражданских и десятки военных
12:49
Эксклюзив
За последние сутки под Марьинкой оккупанты потеряли до 2 рот убитыми и ранеными, - полковник Дмитрашковский
12:40
Оккупанты готовятся депортировать детей из Энергодара, - Энергоатом
12:20
Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за патрульного катера КНДР
12:08
OPINION
Украина будет украиноязычной и англоязычной. Сделаем это правильно
11:57
За сутки РФ совершила 70 обстрелов Херсонщины: два человека погибли
11:40
РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя, залп "калибров" может достичь 8 единиц
11:20
Выросло количество подтоплений в Украине: пострадали более 900 дворов, сотни домов
10:49
Украина вернула из плена 130 защитников в рамках пасхального обмена
10:13
Российские захватчики в "ЛНР" объявили военный призыв 18-летних
10:06
OPINION
Бездарное правительство хороших решений копает нам глубокую яму
10:02
Укрпочта 21 апреля запустит в обращение марки с писанками
09:25
Русские военные
Минобороны Британии указало на очередное свидетельство "междусобной борьбы" в РФ из-за войны против Украины
08:59
Инфографика
РФ потеряла за сутки в Украине 520 военных, 10 бронемашин и самолет
08:34
"Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин, мы преодолеем ее": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
08:30
Заповедник "Аскания-Нова" - от основания до оккупации
08:28
Армия РФ за прошлые сутки ранила четырех жителей Донбасса
08:00
OPINION
Иисус Христос - суперзвезда
07:58
В Пасхальную ночь россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область: пострадала церковь
07:21
Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по районам скопления врага и сбила самолет Су-25
01:11
К вечеру Пасхи Россия авиабомбами обстреляла Черниговщину и Сумщину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV