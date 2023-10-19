"На сто процентов уверен": Усик дал прогноз на бой Фьюри против звезды UFC

Об этом Усик заявил в интервью на собственном канале в YouTube.

По словам украинца, он не верит в способность Нганну победить Фьюри в поединке по правилам бокса.

"Для Фьюри бой с Нганну – это булка с маслом. Я исключительно говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может где-то бахнуть, и оно прилетит – да, он может это сделать. Но как ты можешь сделать это с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе?" – спросил Усик.

Он подчеркнул, что для Нганна бой против Фьюри будет первым в боксе.

"Против Фьюри бьется парень, у которого нет ни одного поединка как боксера. Да, как боец UFC он крутой чемпион, конкретно я не говорю, что он какой-то левый. Он чемпион UFC, но UFC это не бокс", - констатировал Усик.

Он подытожил, что на сто процентов уверен в победе британца.

"Я на сто процентов уверен, что Тайсон Фьюри выиграет этот бой не особо напрягаясь. Если что-то изменится во время боя – условно, Фьюри будет лежать на полу, то я запишу видео и скажу: "Ни фига себе, я наморозил , а тут, оказывается, такое". Да, я признаю, что ошибся, но нужно дождаться. Посмотрим", - сказал Усик.

Что известно о бое Фьюри – Нганну

10-раундовый бой между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).

Поединок Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).