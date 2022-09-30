На стихи Пантелеймона Кулиша: Alyona Alyona и Пивоваров презентовали новую песню
Украинские музыканты Alyona Alyona и Артем Пивоваров представили песню и клип на стихотворение Пантелеймона Кулиша "Люли-люли"
Новая работа появилась на YouTube-канале Артема Пивоварова.
Новая песня о переживании одиночества и отчуждения вышла в рамках культурного проекта "Твои стихи, мои ноты", который популяризирует и поддерживает украинскую культуру, поэтов и писателей через призму музыки. В рамках проекта уже вышли песни на произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других величайших украинских поэтов.
"Работа "Люли-люли" отражает внутренний мир человека, охватившего чувство одиночества и отчуждения. В этом состоянии сейчас находится едва ли не каждый украинец, независимо от местонахождения и количества людей вокруг", - рассказал Артем Пивоваров.
Говоря о совместной работе, Alyona Alyona объясняет, что музыканты взяли стихотворение Кулиша за основу и трансформировали его "из точки в ком, потому что мы верим, что свет все же победит тьму".
"Часто разочарование в жизни, неудачи и просто боль заставляют наше сердце закрыться и больше никому не доверять. Но когда одиночество заполняет все вокруг и начинает давить - мы ищем немного покоя и вдохновения для того, чтобы перезагрузиться и снова быть открытыми для нового", - отметила рэп-исполнительница.
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