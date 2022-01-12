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На станцию "Академик Вернадский" прибыли французские исследователи: будут изучать атмосферные реки и жизнь украинских полярников

12 января, 2022 среда
15:59
Общество

На украинскую антарктическую научную станцию "Академик Вернадский" из Франции прибыли климатолог и социолог, которые будут изучать явление атмосферных рек и заниматься сравнительными социологическими исследованиями

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил в Facebook.

"Украина поддержала французский проект Antarctique 2.0°C по изучению изменения климата и влиянию человеческой деятельности на экосистемы Антарктики. В частности, наша станция "Академик Вернадский" приняла двух исследователей из Франции - Нильса Дутрево и Марго Легал, которые в ближайшие полтора месяца будут работать совместно с украинскими полярниками", - говорится в сообщении.

Нильс Дутрево - климатолог, который на станции будет изучать явление атмосферных рек в рамках всемирной инициативы "Год полярного прогнозирования".

Атмосферная река - это узкий коридор атмосферной влаги, который переносит влагу из тропиков в средние и высокие широты. Этот коридор имеет длину в несколько тысяч километров, а ширину - несколько сотен километров.

В антарктическом научном центре объясняют, что одна атмосферная река способна переносить в атмосфере больше воды, чем самая и полноводная река планеты Амазонка.

"Благодаря совместным исследованиям ученые смогут выяснить, связаны ли атмосферные реки с осадками в районе нашей станции, а также определить, была ли одна из них причиной рекордных декабрьских снегопадов или станет причиной будущих осадков. Сейчас как раз очень благоприятное время для таких исследований, ведь упомянутое явление чаще всего бывает именно во время антарктического лета", - говорится в сообщении.



Группа ученых уже совершила первый выход на ледник. Там ученые определили место, откуда будут ежедневно брать снег для исследования. Его будут анализировать в лаборатории, чтобы узнать, откуда "пришла" влага, из которой затем образовались осадки у станции.

"Другая французская гостья, Марго, будет заниматься сравнительными социологическими исследованиями и будет изучать жизнь и работу наших ученых на "Вернадском"", - отмечают в антарктическом научном центре.



Экспедиция Antarctique 2.0°C состоит из шести участников. Она проводит исследования изменений климата и экологического следа человечества. Пока двое из этих ученых работают на "Академике Вернадском", еще четверо исследователей отбирают образцы в районе Антарктического полуострова на яхте.

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