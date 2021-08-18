На станции Майдан Незалежности в Киеве завершили ремонт эскалаторов по 60 млн грн

Об этом в Facebook сообщила пресс служба Киевского метрополитена.



"На станции Майдан Независимости завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов. Стоимость работ составила почти 60 млн гривен", - говорится в сообщении.



По информации пресс-службы, в рамках ремонта были заменены подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступени и гребней, бегунки и выполнили другие работы.



Отмечается, что сейчас идет последовательный капитальный ремонт всех четырех эскалаторов на станции "Лукьяновская".



В общем, добавили в пресс служба, в столичном метрополитене работает 122 эскалаторы. Капитальный ремонт оборудования производится каждые 100-150 тыс. Км пробега или каждые 10-11 лет в зависимости от типа оборудования.