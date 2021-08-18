На станции Майдан Незалежности в Киеве завершили ремонт эскалаторов по 60 млн грн
На станции киевского метрополитена Майдан Незалежности завершился капитальный ремонт эскалаторов, общая стоимость которого составила 60 млн грн
Об этом в Facebook сообщила пресс служба Киевского метрополитена.
"На станции Майдан Независимости завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов. Стоимость работ составила почти 60 млн гривен", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в рамках ремонта были заменены подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступени и гребней, бегунки и выполнили другие работы.
Отмечается, что сейчас идет последовательный капитальный ремонт всех четырех эскалаторов на станции "Лукьяновская".
В общем, добавили в пресс служба, в столичном метрополитене работает 122 эскалаторы. Капитальный ремонт оборудования производится каждые 100-150 тыс. Км пробега или каждые 10-11 лет в зависимости от типа оборудования.
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